Иваненко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИваненко Александр

Иваненко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Мать ребёнка: Шатова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Шатова Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Шатова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Галина Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.