Иваненко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Мать ребёнка: Шатова Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Шатова Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Шатова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно