Ерёмина нина александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1929
Дата смерти20.11.2021
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929
Отец: Поляков александр
Мать: Полякова дуся
Рождение ребёнка
15.02.1953
Сын: Ерёмин сергей вениаминович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ерёмин вениамин васильевич
Смерть
20.11.2021