Ерёмина нина александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина нина александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1929

Дата смерти

20.11.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1929

Отец: Поляков александр

Мать: Полякова дуся

Рождение ребёнка
15.02.1953

Сын: Ерёмин сергей вениаминович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерёмин вениамин васильевич

Смерть
20.11.2021
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