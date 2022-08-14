Бабаков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаков Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1974

Сын: Бабаков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Бабакова Елена Валериановна

Рождение ребёнка
15.08.1980

Сын: Бабаков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Бабакова Елена Валериановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабакова Елена Валериановна

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