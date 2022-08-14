Бабаков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1974
Сын: Бабаков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Бабакова Елена Валериановна
Рождение ребёнка
15.08.1980
Сын: Бабаков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Бабакова Елена Валериановна
Бракосочетание
Неизвестно