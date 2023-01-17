Третьякова (Кормская) Анна (.) Аристарховна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кормский Аристарх Ильич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1845
Муж: не указан
муж- священник (церковный приход Шуморово Мологский уезд Ярославская губерния)
Рождение ребёнка
06.11.1845
Дочь: Третьякова Евпраксия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Покровское, Рыжиковская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно