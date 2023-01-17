Третьякова (Кормская) Анна (.) Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Кормская) Анна (.) Аристарховна

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кормский Аристарх Ильич

Мать: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
14.02.1845

Муж: не указан

муж- священник (церковный приход Шуморово Мологский уезд Ярославская губерния)
Рождение ребёнка
06.11.1845

Дочь: Третьякова Евпраксия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Покровское, Рыжиковская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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