Ахметов Абдулла
Место рождения
Дата рождения17.12.1899
Дата смерти15.03.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1899
Отец: Ахметов Галлям
Мать: Ахметова ?
Рождение ребёнка
02.01.1927
Дочь: Каримова Фирдаус Абдулловна
Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан
Рождение ребёнка
07.03.1944
Дочь: Рахимова Фануза Абдулловна
Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан
Бракосочетание
08.05.1959
Жена: Ахметова Гайнижихан
Таймасовский С/Совет Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Абдулла Абдуллович
Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абсалямова Роза Абдулловна
Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акберова Гульсира
Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан
Смерть
15.03.1974
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Болезнь(церебральный инсульт,кома)
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, БАССР