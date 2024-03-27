Ахметов Абдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Абдулла

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.12.1899

Дата смерти

15.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1899

Отец: Ахметов Галлям

Мать: Ахметова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1927

Дочь: Каримова Фирдаус Абдулловна

Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1944

Дочь: Рахимова Фануза Абдулловна

Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.05.1959

Жена: Ахметова Гайнижихан

Таймасовский С/Совет Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Абдулла Абдуллович

Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абсалямова Роза Абдулловна

Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акберова Гульсира

Мать ребёнка: Ахметова Гайнижихан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.03.1974
г.Кумертау, БАССР
Причина смерти: Болезнь(церебральный инсульт,кома)
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, БАССР
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