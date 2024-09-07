Юсупова Фатиха Рахматулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Фатиха Рахматулловна

Место рождения

Тюпкильды, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.05.1899

Дата смерти

10.07.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюпкильды, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Шайагзам Юсупович

Рождение ребёнка
29.12.1928

Сын: Юсупов Мунавир Шайагзамович

Отец ребёнка: Юсупов Шайагзам Юсупович

Смерть
10.07.1985
Староарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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