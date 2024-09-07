Юсупова Фатиха Рахматулловна
Место рождения
Дата рождения15.05.1899
Дата смерти10.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1928
Сын: Юсупов Мунавир Шайагзамович
Отец ребёнка: Юсупов Шайагзам Юсупович
Смерть
10.07.1985
Староарсланбеково, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан