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Шайкин Николай

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Место рождения

Куйбышев, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

04.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1951

Отец: Шайкин не знаю

Мать: Шайкина не знаю

Куйбышев, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шайкина Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
23.12.1978

Дочь: Гуринева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шайкина Любовь Григорьевна

Куйбышев, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шайкина Любовь Григорьевна

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