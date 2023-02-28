Шайкин Николай
Место рождения
Дата рождения04.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1951
Отец: Шайкин не знаю
Мать: Шайкина не знаю
Рождение ребёнка
01.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шайкина Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
23.12.1978
Дочь: Гуринева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шайкина Любовь Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно