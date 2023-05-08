Семенова (Яковлева) Антонина Ефимовна
Место рожденияЗавод Пашия
Дата рождения18.02.1908
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908
Отец: Яковлев Ефим Яковлевич
Завод Пашия
Бракосочетание
1928
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.09.1929
Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1938
Сын: Семенов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович
Смерть
1943
Город Ачинск