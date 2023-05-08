Семенова (Яковлева) Антонина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Яковлева) Антонина Ефимовна

Место рождения

Завод Пашия

Дата рождения

18.02.1908

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1908

Отец: Яковлев Ефим Яковлевич

Мать: Яковлева Евдокия Ивановна

Завод Пашия
Бракосочетание
1928

Муж: Семенов Иван Иванович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.09.1929

Сын: Семенов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1938

Сын: Семенов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван Иванович

Смерть
1943
Город Ачинск
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