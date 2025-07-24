Киселев Александр Григорьевич
мужской, родился 05.06.1927
умер Неизвестно
ОтецКиселев ГригорийДо 1905 г.р.
Супруги
Киселева (Савенко) Галина Михайловна24.03.1931 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927
Отец: Киселев Григорий
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
21.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева (Савенко) Галина Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киселева (Савенко) Галина Михайловна
Смерть
Неизвестно