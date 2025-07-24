Киселев Александр Григорьевич 05.06.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Киселев Александр Григорьевич

Автор
НС
Селезнев Н.

мужской, родился 05.06.1927

умер Неизвестно

Отец
Киселев ГригорийДо 1905 г.р.
Супруги
Киселева (Савенко) Галина Михайловна24.03.1931 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1927

Отец: Киселев Григорий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
1954

Жена: Киселева (Савенко) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
21.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева (Савенко) Галина Михайловна

Рождение ребёнка
25.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселева (Савенко) Галина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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