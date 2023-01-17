Палец Тит Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
15.01.1799
Жена: Палец Ирина Феодорова
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 122об-123 - рождение
Рождение ребёнка
09.11.1800
Дочь: Матрона Титова
Мать ребёнка: Палец Ирина Феодорова
РС 1800: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 4, лл. 122об-123 - рождение
Рождение ребёнка
14.12.1800
Сын: Палец Филипп Титов
Мать ребёнка: Палец Ирина Феодорова
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно