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Палец Тит Георгиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Палец Юрий (Георгий) Иванов

Мать: Палец Агафья Васильева

Бракосочетание
15.01.1799

Жена: Палец Ирина Феодорова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1799: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 3, лл. 122об-123 - рождение
Рождение ребёнка
09.11.1800

Дочь: Матрона Титова

Мать ребёнка: Палец Ирина Феодорова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1800: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 4, лл. 122об-123 - рождение
Рождение ребёнка
14.12.1800

Сын: Палец Филипп Титов

Мать ребёнка: Палец Ирина Феодорова

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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