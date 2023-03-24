Пешкова Прасковья Еврасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пешков Епифан ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пешков Епифан ?
Рождение ребёнка
06.01.1894
Отец ребёнка: Пешков Епифан ?
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Пешков Епифан ?
Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.08.1904
Сын: Пешков Андриян Епифанович
Отец ребёнка: Пешков Епифан ?
Смерть
Неизвестно