Пешкова Прасковья Еврасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешкова Прасковья Еврасиевна

Пешкова Прасковья Еврасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Фрол Епифанович

Отец ребёнка: Пешков Епифан ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Епифан ?

Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Пешков Иван Епифанович

Отец ребёнка: Пешков Епифан ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пешков Стефан Епифанович

Отец ребёнка: Пешков Епифан ?

Большая Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.08.1904

Сын: Пешков Андриян Епифанович

Отец ребёнка: Пешков Епифан ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.