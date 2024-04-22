Текеева Фатима Тохтаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.2008
Дочь: Каппушева Амина Расуловна
Отец ребёнка: Каппушев Расул Шагабанович
Рождение ребёнка
14.07.2010
Дочь: Каппушева Медина Расуловна
Отец ребёнка: Каппушев Расул Шагабанович
Рождение ребёнка
20.08.2013
Отец ребёнка: Каппушев Расул Шагабанович
Рождение ребёнка
07.06.2018
Дочь: Каппушева Мариям Расуловна
Отец ребёнка: Каппушев Расул Шагабанович