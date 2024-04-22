Текеева Фатима Тохтаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Текеева Фатима Тохтаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каппушев Расул Шагабанович

Рождение ребёнка
19.12.2008

Дочь: Каппушева Амина Расуловна

Отец ребёнка: Каппушев Расул Шагабанович

Рождение ребёнка
14.07.2010

Дочь: Каппушева Медина Расуловна

Отец ребёнка: Каппушев Расул Шагабанович

Рождение ребёнка
20.08.2013

Сын: Каппушев Алим Расулович

Отец ребёнка: Каппушев Расул Шагабанович

Рождение ребёнка
07.06.2018

Дочь: Каппушева Мариям Расуловна

Отец ребёнка: Каппушев Расул Шагабанович

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