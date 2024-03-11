Муртазина Асмабика Муратша кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазина Асмабика Муратша кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Давлетшин Муратша Давлетша улы

Мать: Давлетшина Маймена Абдельгалим кызы

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Искандарова Зайфа Зиятдиновна

Отец ребёнка: Муртазин Зиятдин Муртазович

Гумерово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Староиликово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
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