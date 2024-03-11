Муртазина Асмабика Муратша кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Искандарова Зайфа Зиятдиновна
Отец ребёнка: Муртазин Зиятдин Муртазович
Гумерово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Староиликово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан