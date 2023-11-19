Колганова Елизавета Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колганов Александр Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колганова Екатеринра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колганов Николай Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.10.1914
Дочь: Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Колганов Иван Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно