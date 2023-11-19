Колганова Елизавета Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колганова Елизавета Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колганов Леонид Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колганов Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колганова Екатеринра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колганов Николай Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.10.1914

Дочь: Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Колганов Иван Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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