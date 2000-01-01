(Зорина) Феодосия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зорина) Феодосия Григорьевна

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Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии

Дата рождения

26.05.1889

Дата смерти

11.08.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1889

Отец: Зорин Григорий Антонович

Мать: Зорина Агафья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
11.08.1889
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
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