(Саволайнен) Анна Петровна
Место рожденияИванайзи
Дата рождения27.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1879
Бракосочетание
01.10.1900
Бракосочетание
01.10.1900
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1901
Рождение ребёнка
06.11.1903
Дочь: (Остонен) Анна-Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович
Рождение ребёнка
13.04.1905
Рождение ребёнка
19.02.1907
Дочь: (Остонен) Ева Абрамовна
Отец ребёнка: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович
Рождение ребёнка
19.02.1910
Дочь: (Остонен) Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович
Рождение ребёнка
22.04.1912
Смерть
Неизвестно