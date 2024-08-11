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(Саволайнен) Анна Петровна

Место рождения

Иванайзи

Дата рождения

27.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1879

Отец: Саволайнен Петр Осипович

Мать: Саволайнен (Корпелайнен) София Андреевна

Бракосочетание
01.10.1900

Муж: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович

Бракосочетание
01.10.1900

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.07.1901

Дочь: (Остонен) Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович

Рождение ребёнка
06.11.1903

Дочь: (Остонен) Анна-Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович

Рождение ребёнка
13.04.1905

Дочь: (Остонен) Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович

Рождение ребёнка
19.02.1907

Дочь: (Остонен) Ева Абрамовна

Отец ребёнка: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович

Рождение ребёнка
19.02.1910

Дочь: (Остонен) Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович

Рождение ребёнка
22.04.1912

Дочь: (Остонен) Екатерина Абрамовна

Отец ребёнка: Остонен Абрам (Абрахам) Адамович

Смерть
Неизвестно

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