Наташев Алексей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наташев Алексей Емельянович

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Место рождения

Дьяконовское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.08.1928

Дата смерти

30.06.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Дьяконовское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1946 по 1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951 по 1999
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.06.1999
Москва, город федерального значения Москва
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