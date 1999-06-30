Наташев Алексей Емельянович
Место рождения
Дата рождения12.08.1928
Дата смерти30.06.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951 по 1999
Смерть
30.06.1999