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Белкин Михаил Гаврилович

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Место рождения

Кузнечиха, Нагуевская волость, Вязниковский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

29.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

Около 1936 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Белкина Марфа Дмитриевна

Кузнечиха, Нагуевская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Около 30.09.1936

Сын: Белкин Валерий

Мать ребёнка: Белкина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белкина Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белкина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Клавдия

Военная служба
Неизвестно
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
29.12.1942
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