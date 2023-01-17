Белкин Михаил Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти29.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: Белкина Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 30.09.1936
Сын: Белкин Валерий
Мать ребёнка: Белкина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белкина Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белкина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Клавдия
Военная служба
Неизвестно
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Смерть
29.12.1942