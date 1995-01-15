Ташков Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташков Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1927

Дата смерти

15.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1927

Отец: Тошков Александр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ташкова (Дюняшева) Марионелла Михайловна

Смерть
15.01.1995

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