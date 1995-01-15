Ташков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1927
Дата смерти15.01.1995
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1927
Отец: Тошков Александр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ташкова (Дюняшева) Марионелла Михайловна
Смерть
15.01.1995