Ковязина (Нагимова) Роза Султановна
Место рождения
Дата рождения13.09.1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1980
Дочь: Москвина (Ковязина) Марина
Отец ребёнка: Ковязин Анатолий Георгиевич
Рождение ребёнка
15.05.1986
Дочь: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Ковязин Анатолий Георгиевич
Рождение ребёнка
30.05.1988
Сын: Ковязин Георгий Анатольевич
Отец ребёнка: Ковязин Анатолий Георгиевич