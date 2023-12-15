Ковязина (Нагимова) Роза Султановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковязина (Нагимова) Роза Султановна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1954

Отец: Нагимов Султан Сагдатуллович

Мать: Нагимова (Гильфанова) Саима Сабировна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковязин Анатолий Георгиевич

Рождение ребёнка
03.04.1980

Дочь: Москвина (Ковязина) Марина

Отец ребёнка: Ковязин Анатолий Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.05.1986

Дочь: Синявина (Ковязина) Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Ковязин Анатолий Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.05.1988

Сын: Ковязин Георгий Анатольевич

Отец ребёнка: Ковязин Анатолий Георгиевич

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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