Пляскин Максим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1926
Дочь: Русанова Александра Максимовна
Мать ребёнка: Пляскина (Миронова) Надежда Максимовна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Пляскина (Миронова) Надежда Максимовна
Рождение ребёнка
05.05.1934
Дочь: Подойницына (Пляскина) Зинаида Максимовна
Мать ребёнка: Пляскина (Миронова) Надежда Максимовна
Смерть
Неизвестно