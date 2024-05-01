Пляскин Максим Михайлович 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пляскин Максим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1926

Дочь: Русанова Александра Максимовна

Мать ребёнка: Пляскина (Миронова) Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пляскин Павел Максимович

Мать ребёнка: Пляскина (Миронова) Надежда Максимовна

Рождение ребёнка
05.05.1934

Дочь: Подойницына (Пляскина) Зинаида Максимовна

Мать ребёнка: Пляскина (Миронова) Надежда Максимовна

Смерть
Неизвестно

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