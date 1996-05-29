Нехлебова (Подвойская) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехлебова (Подвойская) Маргарита

Место рождения

Щедрин, Россия

Дата рождения

23.08.1922

Дата смерти

29.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1922

Отец: Подвойский Федор

Мать: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехлебов Александр

Рождение ребёнка
22.01.1947

Сын: Нехлебов Владимир

Отец ребёнка: Нехлебов Александр

Рождение ребёнка
26.06.1950

Сын: Нехлебов Леонид

Отец ребёнка: Нехлебов Александр

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
29.05.1996
Побугское, Кіровоградська область
Причина смерти: Болезнь

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