Нехлебова (Подвойская) Маргарита
Место рожденияЩедрин, Россия
Дата рождения23.08.1922
Дата смерти29.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нехлебов Александр
Рождение ребёнка
22.01.1947
Сын: Нехлебов Владимир
Отец ребёнка: Нехлебов Александр
Рождение ребёнка
26.06.1950
Сын: Нехлебов Леонид
Отец ребёнка: Нехлебов Александр
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
29.05.1996
Побугское, Кіровоградська область
Причина смерти: Болезнь