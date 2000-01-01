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Гоштовт Иероним Марсель
Гоштовт Иероним Марсель
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Место рождения
S z awl e
Дата рождения
1823
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гоштовт Адам
1789 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СЭ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Гоштовт Адам
Мать: не указана
S z awl e
Смерть
Неизвестно
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