Гоштовт Иероним Марсель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоштовт Иероним Марсель

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Место рождения

S z awl e

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Гоштовт Адам

Мать: не указана

S z awl e
Смерть
Неизвестно
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