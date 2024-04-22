Усолкин Пётр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.08.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1900
Отец: Усолкин Алексей Фадеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усолкина Роза Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усолкина Галина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усолкина Тамара Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно