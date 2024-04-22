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Усолкин Пётр Алексеевич

Место рождения

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область

Дата рождения

22.08.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1900

Отец: Усолкин Алексей Фадеевич

Мать: не указана

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усолкин Гранит Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усолкина Роза Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усолкина Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усолкина Тамара Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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