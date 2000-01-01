Чередова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Чередов Александр Александрович

Отец ребёнка: Чередов Александр Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Зиновия Александровна

Отец ребёнка: Чередов Александр Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Чередов Александр Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Чередов Артемий Александрович

Отец ребёнка: Чередов Александр Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Александр Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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