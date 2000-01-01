Чередова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Чередов Александр Александрович
Отец ребёнка: Чередов Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Зиновия Александровна
Отец ребёнка: Чередов Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Чередов Александр Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Чередов Артемий Александрович
Отец ребёнка: Чередов Александр Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно