Матрона Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Киселев Павел Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Киселев Иван Павлов

Отец ребёнка: Киселев Павел Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья Павлова

Отец ребёнка: Киселев Павел Степанов

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Павел Степанов

Смерть
Неизвестно
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