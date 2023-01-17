Матрона Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Киселев Павел Степанов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Киселев Иван Павлов
Отец ребёнка: Киселев Павел Степанов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья Павлова
Отец ребёнка: Киселев Павел Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно