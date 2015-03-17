Иванова Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Любовь Владимировна

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Место рождения

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.12.1923

Дата смерти

17.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Мартемьянова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Иннокентиевич

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Мартемьянов Василий Иванович

Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Иннокентиевич

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.05.1955

Сын: Мартемьянов Николай Иванович

Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Иннокентиевич

Улёты, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1956

Сын: Мартемьянов Борис Иванович

Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Иннокентиевич

Малиново, приморский край
Смерть
17.03.2015
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