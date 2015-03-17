Иванова Любовь Владимировна
Место рождения
Дата рождения04.12.1923
Дата смерти17.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Дочь: Мартемьянова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Иннокентиевич
Рождение ребёнка
01.01.1954
Сын: Мартемьянов Василий Иванович
Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Иннокентиевич
Рождение ребёнка
18.05.1955
Сын: Мартемьянов Николай Иванович
Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Иннокентиевич
Улёты, Улётовский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.08.1956
Сын: Мартемьянов Борис Иванович
Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Иннокентиевич
Малиново, приморский край
Смерть
17.03.2015