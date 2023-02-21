Казак Бронислав Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Франц
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенева Теофиля Брониславовна
Мать ребёнка: Казак Грассильда Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вериго Леонарда Брониславовна
Мать ребёнка: Казак Грассильда Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мохова Лина Брониславовна
Мать ребёнка: Казак Грассильда Антоновна
Смерть
Неизвестно