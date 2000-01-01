Дедкович Петр Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1809
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Дедкович Григорий
Мать: Дедкович Меланья Фролова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Дедкович Тит Петров
Мать ребёнка: Дедкович Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Дедкович Лаврентий Петров
Мать ребёнка: Дедкович Агафья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1809