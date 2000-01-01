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Дедкович Петр Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Дедкович Григорий

Мать: Дедкович Меланья Фролова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Дедкович Тит Петров

Мать ребёнка: Дедкович Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Дедкович Лаврентий Петров

Мать ребёнка: Дедкович Агафья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дедкович Агафья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1809
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