Меженко Ирина Владимировна
Место рожденияРоссия, Ростовская область, Новочеркасский район, хутор Персияновка
Дата рождения10.04.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1914
Россия, Ростовская область, Новочеркасский район, хутор Персияновка
Рождение ребёнка
22.06.1946
Сын: Богатырёв Александр Васильевич
Отец ребёнка: Богатырёв Василий Михайлович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно