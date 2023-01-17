Меженко Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меженко Ирина Владимировна

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Место рождения

Россия, Ростовская область, Новочеркасский район, хутор Персияновка

Дата рождения

10.04.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1914

Отец: Меженко Владимир Игнатович

Мать: Кожина Мариамна Алексеевна

Россия, Ростовская область, Новочеркасский район, хутор Персияновка
Рождение ребёнка
22.06.1946

Сын: Богатырёв Александр Васильевич

Отец ребёнка: Богатырёв Василий Михайлович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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