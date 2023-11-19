Хайбуллина Сабира Афзаловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Байракаева Тансылу
Отец ребёнка: Саяхов Вакил Шамсимухаметович
Рождение ребёнка
01.01.1963
Дочь: Юсупова Тансулпан Вакиловна
Отец ребёнка: Саяхов Вакил Шамсимухаметович
Смерть
Неизвестно