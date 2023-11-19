Хайбуллина Сабира Афзаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайбуллина Сабира Афзаловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Байракаева Тансылу

Отец ребёнка: Саяхов Вакил Шамсимухаметович

Рождение ребёнка
01.01.1963

Дочь: Юсупова Тансулпан Вакиловна

Отец ребёнка: Саяхов Вакил Шамсимухаметович

Смерть
Неизвестно

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