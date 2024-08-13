Бахтина Федотья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтина Федотья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Федот Степанович

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: (Бахтина) П?? или В?? Федотьевна

Отец ребёнка: Бахтин Федот Степанович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Бахтин Петр Федотьевич

Отец ребёнка: Бахтин Федот Степанович

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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