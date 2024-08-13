Бахтина Федотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: (Бахтина) П?? или В?? Федотьевна
Отец ребёнка: Бахтин Федот Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Отец ребёнка: Бахтин Федот Степанович
Смерть
Неизвестно