Буркин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1956
Дата смерти16.12.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1981
Сын: Буркин Евгений Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
14.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.12.2018