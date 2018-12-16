Буркин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1956

Дата смерти

16.12.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1981

Сын: Буркин Евгений Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новосибирск
Рождение ребёнка
14.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.12.2018
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