Зеленина (Артамонова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Артамонова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеленин Александр Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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