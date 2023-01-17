Зеленина (Артамонова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеленин Александр Васильевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно