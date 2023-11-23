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Волков Матвей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Федор Дмитриев

Мать: неизвестно

Волков Матвей Федорович (1772 — ?) Родился в семье священника села Рунова Романов-Борисоглебского уезда Федора Дмитриевича. В 1794 году рукоположен во диакона к церкви села Спасского на Ухре Рыбинског... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Волкова) Минодора Матвеева

Мать ребёнка: Волкова Анна Петрова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Волков Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Волкова Анна Петрова

Волков Алексей Матвеевич (1803 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ухре Рыбинского уезда Матвея Волкова. С 1813 года обучался в Ярославском уездном училище, а с 1820 года — в Ярославской ду... Показать все
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Мать ребёнка: Волкова Анна Петрова

Смерть
Неизвестно

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