Волков Матвей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1772
Отец: Федор Дмитриев
Мать: неизвестно
Волков Матвей Федорович (1772 — ?) Родился в семье священника села Рунова Романов-Борисоглебского уезда Федора Дмитриевича. В 1794 году рукоположен во диакона к церкви села Спасского на Ухре Рыбинског... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Волкова) Минодора Матвеева
Мать ребёнка: Волкова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Волкова Анна Петрова
Волков Алексей Матвеевич (1803 — ?) Родился в семье дьякона села Спасского на Ухре Рыбинского уезда Матвея Волкова. С 1813 года обучался в Ярославском уездном училище, а с 1820 года — в Ярославской ду... Показать все
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Мать ребёнка: Волкова Анна Петрова
Смерть
Неизвестно