Чебанов Афанасий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1961
Рождение ребёнка
05.05.1984
Дочь: Чебанова Светлана Афанасьевна
Мать ребёнка: Гроздева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
08.06.1987
Сын: Чебанов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Гроздева Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебанов Анатолий
Мать ребёнка: Гроздева Ольга Петровна