Чебанов Афанасий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебанов Афанасий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1961

Отец: Чебанов Федор Гаврилович

Мать: Комур Стефанида Георгиевна

Рождение ребёнка
05.05.1984

Дочь: Чебанова Светлана Афанасьевна

Мать ребёнка: Гроздева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
08.06.1987

Сын: Чебанов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Гроздева Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебанов Анатолий

Мать ребёнка: Гроздева Ольга Петровна

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