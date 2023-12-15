Терешкович Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкович Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терешкович Алексей Власович

Мать: Молчан Ксения Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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