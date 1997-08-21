Колясникова (Вавилова) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1968
Рождение ребёнка
15.11.1986
Отец ребёнка: Колясников Юрий
Рождение ребёнка
26.10.1991
Сын: Колясников Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Колясников Юрий
Рождение ребёнка
21.08.1997
Сын: Крашенинников Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колясников Юрий