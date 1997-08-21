Колясникова (Вавилова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колясникова (Вавилова) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1968

Отец: Вавилов Владимир Николаевич

Мать: Вавилова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
15.11.1986

Сын: Колясников Денис Юрьевич

Отец ребёнка: Колясников Юрий

Рождение ребёнка
26.10.1991

Сын: Колясников Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Колясников Юрий

Рождение ребёнка
21.08.1997

Сын: Крашенинников Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колясников Юрий

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