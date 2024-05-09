Бельтюкова (Рубилкина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1971
Отец: Рубилкин Александр
Рождение ребёнка
03.10.1993
Дочь: Шупикова (Бельтюкова) Елена Николавевна
Отец ребёнка: Бельтюков Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
03.10.1993
Дочь: Шупикова Елена Николавевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.03.2003
Дочь: Коденко (Бельтюкова) Дарья Николавевна
Отец ребёнка: Бельтюков Николай Евгеньевич