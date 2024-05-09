Бельтюкова (Рубилкина) Татьяна Александровна 09.12.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бельтюкова (Рубилкина) Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1971

Отец: Рубилкин Александр

Мать: Рубилкина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.10.1993

Дочь: Шупикова (Бельтюкова) Елена Николавевна

Отец ребёнка: Бельтюков Николай Евгеньевич

Рождение ребёнка
03.10.1993

Дочь: Шупикова Елена Николавевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.03.2003

Дочь: Коденко (Бельтюкова) Дарья Николавевна

Отец ребёнка: Бельтюков Николай Евгеньевич

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