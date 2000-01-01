Кондратьева (Минаева) Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Минаева) Евдокия Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Минаев Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швецова Нина

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
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