Кондратьева (Минаева) Евдокия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Минаев Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Швецова Нина
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно