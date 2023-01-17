Лебедев Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти03.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1820
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 1950
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1950
Смерть
03.07.1974