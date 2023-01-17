Лебедев Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Сергей Алексеевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

03.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1820
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1946 по 1950
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1950
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.1974
Москва, город федерального значения Москва
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