Тишкин Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: Иван Тихонович
Мать: Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тишкина) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Тишкина) Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1871 ст.
Сын: Тишкин Сергей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Савыкина (Тишкина) Устинья Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно