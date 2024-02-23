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Тишкин Емельян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Иван Тихонович

Мать: Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тишкина) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишкин Роман Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Тишкина) Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Наталья Петровна

Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Тишкин Сергей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Савыкина (Тишкина) Устинья Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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