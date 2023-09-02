Беззубиков Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беззубиков Петр
Мать: Беззубикова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беззубикова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беззубикова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беззубикова Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Беззубикова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беззубикова Варвара