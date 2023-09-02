Беззубиков Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беззубиков Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беззубиков Петр

Мать: Беззубикова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубиков ?2 Федорович

Мать ребёнка: Беззубикова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беззубиков ?1 Федорович

Мать ребёнка: Беззубикова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беззубикова Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Беззубикова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беззубикова Варвара

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