Невретдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулхак
Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раися
Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахетдинов Абдулхай (Алексей)
Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно