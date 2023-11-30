Невретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулхак

Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раися

Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахетдинов Абдулхай (Алексей)

Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салахова (Салахова) Ханифя

Смерть
Неизвестно

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