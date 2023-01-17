Моисеев Петр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева Евдокия
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Евдокия
Смерть
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область