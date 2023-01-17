Моисеев Петр Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеев Петр Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева Евдокия

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Евдокия

Смерть
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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