Побочий (Тулибаева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побочий (Тулибаева) Светлана

Место рождения

г.Салават

Дата рождения

26.06.195

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

197 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.195

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.197

Сын: Побочий Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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