Побочий (Тулибаева) Светлана
Место рожденияг.Салават
Дата рождения26.06.195
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.195
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.197
Сын: Побочий Алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности