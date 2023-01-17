Кунаев Динмухамед (Димаш) Ахмедович
Место рожденияг. Верный, Семиреченская область
Дата рождения12.01.1912
Дата смерти22.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Верный, Семиреченская область
Место жительства
С 1912
г. Верный, Семиреченская область
Место жительства
По 1936
Место жительства
С 1942
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Место жительства
С 1987
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Место жительства
По 1987
Смерть
22.08.1993
с. Акши, Алматинская область Казахстан
Место жительства
По 1993
с. Акши, Алматинская область Казахстан