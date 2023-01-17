Кунаев Динмухамед (Димаш) Ахмедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунаев Динмухамед (Димаш) Ахмедович

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Место рождения

г. Верный, Семиреченская область

Дата рождения

12.01.1912

Дата смерти

22.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Верный, Семиреченская область
Место жительства
С 1912
г. Верный, Семиреченская область
Место жительства
По 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1942
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Место жительства
С 1987
г. Алма-Ата, Казахская ССР
Место жительства
По 1987
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.08.1993
с. Акши, Алматинская область Казахстан
Место жительства
По 1993
с. Акши, Алматинская область Казахстан
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