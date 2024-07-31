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Осипова Дарья

Место рождения

Перхушевской волости д. Щедрина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерофев

Мать: не указана

Бракосочетание
13.06.1888

Муж: Осипов Иаким

Рождение ребёнка
14.03.1889

Дочь: (Осипова) Александра

Отец ребёнка: Осипов Иаким

Рождение ребёнка
08.08.1894

Сын: Осипов Александр

Отец ребёнка: Осипов Иаким

Рождение ребёнка
29.06.1903

Сын: Осипов Петр

Отец ребёнка: Осипов Иаким

Рождение ребёнка
17.04.1910

Сын: Осипов Иван

Отец ребёнка: Осипов Иаким

Смерть
Неизвестно

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