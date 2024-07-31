Осипова Дарья
Место рожденияПерхушевской волости д. Щедрина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерофев
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1888
Муж: Осипов Иаким
Рождение ребёнка
14.03.1889
Дочь: (Осипова) Александра
Отец ребёнка: Осипов Иаким
Рождение ребёнка
08.08.1894
Сын: Осипов Александр
Отец ребёнка: Осипов Иаким
Рождение ребёнка
29.06.1903
Сын: Осипов Петр
Отец ребёнка: Осипов Иаким
Рождение ребёнка
17.04.1910
Сын: Осипов Иван
Отец ребёнка: Осипов Иаким
Смерть
Неизвестно