Красичков (Krasichkov) Борис (Boris Nikolayevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красичков (Krasichkov) Борис (Boris Nikolayevich)

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Место рождения

Саратов, Россия

Дата рождения

1910

Дата смерти

30.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)

Мать: Мария

Саратов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Давыдовна

Москва
Смерть
30.07.1942
Выдрино, Васюково, Меленково, между
Похороны
Неизвестно
без вести пропал
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