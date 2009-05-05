Красичков (Krasichkov) Борис (Boris Nikolayevich)
Место рожденияСаратов, Россия
Дата рождения1910
Дата смерти30.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Красичков (krasichkov) Николай (Nikolay)
Мать: Мария
Саратов, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Давыдовна
Москва
Смерть
30.07.1942
Выдрино, Васюково, Меленково, между
Похороны
Неизвестно
без вести пропал