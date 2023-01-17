Клюкин Артем Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Клюкин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1904
Рождение ребёнка
06.11.1904
Мать ребёнка: Клюкина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
14.06.1906
Дочь: Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Клюкина Анастасия Васильевна
Бракосочетание
09.01.1909
Жена: Клюкина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
28.01.1910
Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
18.06.1911
Дочь: Архипова Зинаида Артемьевна
Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1913
Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
20.11.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна
Рождение ребёнка
11.12.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна
Смерть
Неизвестно