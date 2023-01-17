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Клюкин Артем Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Клюкин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1904

Жена: Клюкина Анастасия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.11.1904

Сын: Клюкин Михаил Артемьевич

Мать ребёнка: Клюкина Анастасия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1906

Дочь: Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Клюкина Анастасия Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.01.1909

Жена: Клюкина Ольга Петровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1910

Сын: Клюкин Василий Артёмович

Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
18.06.1911

Дочь: Архипова Зинаида Артемьевна

Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1913

Сын: Клюкин Павел Артемьевич

Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
20.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна

Рождение ребёнка
11.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Ольга Петровна

Смерть
Неизвестно
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